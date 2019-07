Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Scheune stürzt ein

Feggendorf/Lauenau (ots)

(He.) Am 31.07.2019 um 07:22 Uhr wird der Polizei mitgeteilt, dass eine Scheune in Feggendorf eingestürzt sei und eine große Staubwolke in diesem Bereich durch den Ort zieht. Die Feuerwehren aus dem Bereich Lauenau wurden ebenfalls verständigt. Bei der Scheune handelte es sich um ein unbewohntes Gebäude mit einer Grundfläche von ca. 60qm. Das Dach der Scheune ist eingestürzt, dabei riss es auch Innenwände mit zu Boden, der Rest der Scheune ist einsturzgefährdet und wird abgesichert. Personenschaden ist zum Glück nicht entstanden. Die Höhe des Sachschadens konnte bisher nicht ermittelt werden.

