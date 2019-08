Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfallflucht Im Westenfeld

Werl (ots)

1.800 Euro Sachschaden schätzt die Polizei, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursacht und sich vom Unfallort in der Straße Im Westenfeld entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren. Nach Angaben der Geschädigten muss sich der Unfall am Dienstag zwischen 18 Uhr und 19 Uhr ereignet haben. Aufgrund des Spurenbildes wird vermutet, dass der Unfallverursacher den geparkten, schwarzen Citroen der Geschädigten, vom gegenüberliegenden Parkplatz aus, beim Ausparken touchiert und so den Schaden verursacht haben. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

