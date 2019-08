Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Grauer BMW 330d entwendet

Soest (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 00.53 Uhr, hörte eine Anwohnerin im Freigerichtsweg in Soest Motorengeräusche. Anschließend stellte sie fest, dass der Firmenwagen ihres Mannes, ein grauer BMW 330d, TF-JR3249, nicht mehr an seinem Abstellplatz stand. Auf dem entwendeten BMW befand sich eine Dachbox. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

