Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Schulen/ Einbrüche in Grund- und Sekundarschule

Coesfeld (ots)

Einbrüche in Grund- und Sekundarschule in Osterwick sind der Polizei am vergangenen Wochenende angezeigt worden. In der Zeit von Donnerstag, 02.08.2019, 12 Uhr bis Samstag, 03.08.2019, 09.35 Uhr hebelten Unbekannte die Glastür des Mensagebäudes der Sekundarschule auf. Ob die Täter auch Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. In der Zeit von Freitag, 26.07.2019, 15.30 Uhr bis Sonntag, 04.08.2019, 13 Uhr hebelten Unbekannte ein Klassenzimmerfensetr der Grundschule auf und zwei Innentüren. Nach ersten Feststellungen wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

