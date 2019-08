Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Beckweg/ Zwei Autoaufbrüche auf dem Parkplatz am Waldfriedhof

Coesfeld (ots)

Ein weiterer Autoaufbruch auf dem Parkplatz "Beckweg" am Waldfriedhof in Dülmen ist der Polizei am Wochenende angezeigt worden, nachdem hier bereits am Samstagmittag (03.08.) der Wagen einer Nordkirchenerin aufgebrochen und anschließend auch in ihr Wohnhaus eingestiegen worden war. Am Sonntagmittag (04.08.) hatte eine 71-jährige Dülmenerin ihren Wagen dort zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr geparkt. Während sie Gegenstände zum Grab brachte, stahlen Unbekannte ihre unter dem Beifahrersitz liegende Handtasche mit Bargeld und Papieren aus dem unverschlossenen Auto. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

