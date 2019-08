Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Leopoldshöhe/ Mountainbiker schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Im Waldgebiet auf der Leopoldshöhe in Nottuln war ein 38-jähriger Dülmener mit seinem Mountainbike unterwegs. Vermutlich bei der Fahrt über eine Wurzel verlor er am Sonntagabend, 04.08.2019 um 18.25 Uhr die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Spezialkrankenhaus kam.

