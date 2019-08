Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Industriestraße/ Einbrecher erbeuten geringen Geldbetrag im Fitnessstudio

Coesfeld (ots)

Durch Aufhebeln einer rückwärtigen Tür verschafften sich Unbekannte in der Zeit von Sonntagabend, 04.08.2019, 21 Uhr bis Montagmorgen, 05.08.2019, 05.50 Uhr Zugang zu einem Fitnessstudio in der Industriestraße in Senden. Mit einem geringen Bargeldbetrag verschwanden die Täter. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

