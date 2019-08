Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring/ Geschäftseinbrecher flexen Trsor auf

Coesfeld (ots)

Den Tresor in einem Geschäft am Grte-Schött-Ring in Senden flexten Unbekannte am vergangenen Wochenende auf, nachdem sie sie Eingangstür aufgehebelt hatten. Zwischen Samstagabend, 03.08.2019, 18.15 Uhr und Montagmorgen, 05.08.2019, 08.40 Uhr entkamen die Täter mit einem vierstelligen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

