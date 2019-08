Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Kreisverkehr B525n/ Daruper Straße - 2 verletzte Personen bei Alleinunfall auf dem Kreisverkehr -

Coesfeld (ots)

Am 04.08.2019, um 03:35 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Nottulner mit seinem Pkw, die B525 aus Richtung Darup kommend, in Fahrtrichtung Nottuln. Er beabsichtigte den Kreisverkehr B525/Daruper Straße/B525n/Draum in Fahrtrichtung B525n zu durchqueren. Hierbei schätzte er nach eigenen Angaben seine Geschwindigkeit falsch ein und fuhr mit ca. 80 km/h quer über die Kreisverkehrinnenfläche. Durch den Aufprall an den Kantsteinen des Kreisverkehres hob der PKW des Nottulners leicht ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Verkehrszeichen. In Folge des Aufpralls wurde der 70- jährige Nottulner leicht verletzt. Seine Ehefrau, eine-59- jährige Nottulnerin, welche sich auf dem Beifahrersitz befand, wurde ebenfalls verletzt und mittels Rettungswagen dem Uniklinikum Münster zugeführt. Der Nottulner war nicht alkoholisiert und es bestanden keine Hinweise auf eine anderweitige Fahruntüchtigkeit.

