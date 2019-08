Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen und Nordkirchen erst Pkw-Aufbruch dann Einbruch ins Wohnhaus

Dülmen, Ausweichparkplatz Waldfriedhof und Nordkirchen, Holtkampstraße 13 03.08.2019, in der Zeit von 12.00 bis 14.15

Unbekannte Täter schlugen zunächst in Dülmen die Scheibe eines auf dem Ausweichparkplatz des Waldfriedhofes abgestellten silbernen Dacia Logan ein. Im Fahrzeuginneren entwendeten die Täter die dort zurückgelassene Handtasche, in der sich ein hoher Bargeldbetrag sowie die Haustürschlüssel und Ausweispapiere befanden. Als die Fahrzeugführerin zu ihrem Wohnhaus in Nordkirchen zurückkehrte musste sie feststellen, dass dort sämtliche Räume durchsucht worden waren. Auch hier wurde Bargeld, Schmuck und andere Gegenstände gestohlen.

Offensichtich waren die Einbrecher mit dem zuvor entwendeten Haustürschlüssel ins Haus gelangt.

Die Polizei bitte um Zeugenhinweise und warnt ausdrücklich in abgeparkten Pkw Handtaschen zurückzulassen.

