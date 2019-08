Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden - Wohnungseinbruch, mehrere Personen flüchten

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 02.08.2019, 18.50 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen die Terrassentür eines Wohnhauses in Senden, Mühlenstraße, auf. Der Einbruch wurde durch aufmerksame Nachbarn bemerkt. Als diese sich zu dem Haus begaben, flüchteten vermutlich drei Personen aus dem Haus und stiegen in einen blauen Wagen, der sich dann zügig Richtung Ottmarsbocholt entfernte. Ob aus dem Wohnhaus etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

