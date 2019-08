Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen - Verkehrsunfall, Fußgänger schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 02.08.2019, 17.15 Uhr, befuhr ein 80 Jahre alter Mann aus Dülmen mit seinem Pkw die Dülmener Straße in Lüdinghausen-Seppenrade in Richtung Dülmen. Ein 86 Jahre alter Mann aus Lüdinghausen überquerte zeitgleich als Fußgänger die Dülmener Straße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Fußgänger und dem Fahrzeug des Dülmeners, wobei der Fußgänger schwere Verletzungen erlitt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000,- Euro.

