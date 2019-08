Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Wiedau/ Seniorin erkennt Betrugsversuch

Coesfeld (ots)

Betrügerische Anrufe bei Senioren gibt es immer wieder. In einem aktuellen Fall versuchte ein Anrufer eine 76-jährige Aschebergerin am Donnerstag (1. August, 16.55 Uhr) um fast 50.000 Euro zu betrügen. Er sei ein Freund ihres in Berlin lebenden Sohnes, habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und brauche das Geld dringend zur Schadensregulierung. Die Dame erkannte den Betrugsversuch, legte auf und erstattete Anzeige bei der Polizei.

