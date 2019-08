Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnum, Lützowstraße/ Pedelecfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein Pedelecfahrer (55) aus Olfen hat sich am Freitag (2. August, gegen 10 Uhr) bei einem Sturz auf dem Radweg der Lützowstraße in Vinnum schwere Verletzungen zugezogen. Er war nach rechts vom Weg abgekommen, auf den Grünstreifen geraten und gestürzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

