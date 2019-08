Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Konrad-Adenauer-Ring/ Berauscht unterwegs

Coesfeld (ots)

Am frühen Freitagmorgen (3. Oktober) gegen 3.30 Uhr haben Polizisten die Drogenfahrt eines 32-jährigen Mercedesfahrers aus Coesfeld auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Coesfeld gestoppt. Auf der Wache wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro und mindestens ein Monat Fahrverbot. Außerdem gibt es zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell