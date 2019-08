Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kapuzinerstraße/ Radfahrerin schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Bei einem Unfall auf der Kapuzinerstraße in Coesfeld ist eine 21-jährige Radfahrerin aus Dorsten am Donnerstag (1. August) gegen 12.30 Uhr schwer verletzt worden. Der Fahrer (61) eines Kleintransporters hatte die junge Frau bei Abbiegen Höhe Köbbinghof übersehen. Der Wagen des Gescheraners erfasst die Radfahrerin. Der Rettungsdienst brachte die Dorstenerin in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell