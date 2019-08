Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr/ Ladekran auf Lkw-Auflieger brennt

Coesfeld (ots)

Ein hydraulisch betriebener Ladekran auf einem Lkw-Auflieger ist am Mittwochnachmittag (31. Juli) gegen 17.20 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Dülmener Freizeitbad düb an der Straße Nordlandwehr in Brand geraten. Die Dülmener Feuerwehr löschte und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die Zugmaschine. Der Sachschaden wird auf rund 120.000 Euro geschätzt. Da die Brandursache bislang nicht feststeht und eine Straftat nicht ausgeschlossen werden kann hat die Polizei den Lkw und den beschädigten Auflieger sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Das Gespann war gegen 16.20 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt worden. Wer danach etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02594/7930

