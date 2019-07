Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Am Dorn/ Berauscht unterwegs

Coesfeld (ots)

Ein Autofahrer (25) aus Ascheberg ist am frühen Mittwochmorgen (31. Juli) um 0.40 Uhr auf dem Autobahnrastplatz Am Dorn in Senden-Bösensell von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Der Mann stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Auf der Wache Lüdinghausen wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung und schrieben eine Anzeige.

