POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Donnerstag (25. Juli, 17 Uhr) und Dienstag (30. Juli, 1 Uhr) in ein weitgehend leer stehendes Wohn- und Geschäftshaus an der Münsterstraße in Dülmen eingebrochen. Der oder die Täter hatte eine Terassentür eingeschlagen und sich so Zutritt ins Gebäude verschafft. Auch in eine bewohnte Wohnung im Haus brachen die Täter ein und stahlen eine Spielekonsole. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02594/7930

