Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auf frischer Tat ertappt (AR)

Arnsberg (ots)

Auf frischer Tat nahm die Polizei in der Nacht zum Donnertag einen Einbrecher in Moosfelde fest. Der Mann war in eine Kindertagesstätte eingebrochen. Gegen 02.30 Uhr löste die Alarmanlage der Tagesstätte an der Eschenstraße aus. Innerhalb weniger Minuten waren die Streifenwagen vor Ort. Bei der Durchsuchung des Gebäudes versuchte der Täter durch ein Fenster zu flüchten. Der 35-jährige Mann aus Sundern kam jedoch nicht weit und wurde durch die Polizei verhaftet. Im Laufe des Donnerstags wird der Mann dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell