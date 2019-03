Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Geschwindigkeit entscheidet über Leben und Tod

Meschede / Arnsberg (ots)

Nach wie vor handelt es sich bei zu hoher Geschwindigkeit um den Killer Nr. 1 auf unseren Straßen. Ein 50-jähriger Briloner scheint die Botschaft noch nicht verstanden zu haben. Eine Zivilstreife des Verkehrsdienstes fuhr am Mittwoch um 09.10 Uhr auf der Autobahn 46 in Richtung Arnsberg. Hierbei wurden sie auf einen schnell fahrenden BMW aufmerksam. Die Beamten folgten dem Auto. Im Bereich der Abfahrt Wennemen mussten sie dem BMW mit 172 km/h hinterher eilen. Erlaubt sind hier 100 km/h. Im Tunnel selbst lasen die Polizisten auf ihrem Tachometer 180 km/h ab. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Tunnel beträgt 80 km/h. Bei der anschließenden Kontrolle in Arnsberg-Uentrop gab der Mann an, unter Termindruck zu stehen. Glücklicherweise musste der Mann seine Raserei nicht mit dem Leben bezahlen. Ein hohes Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot sollten ihn jedoch an sein gefährliches Fahrverhalten erinnern.

