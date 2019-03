Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Geld erbeutet (SCH)

Schmallenberg (ots)

In der Weststraße in Schmallenberg erbeutete am Montagabend gegen 18.50 Uhr ein unbekannter Mann in einem Textilgeschäft Geld. Ein circa 1.80 Meter großer Mann betrat kurz vor Ladenschluss die Filiale. Der etwa 30-40 Jahre alte Mann trug einen grünen Parka und eine gr0ße schwarze Sonnenbrille. Vor dem Mund trug er einen schwarzen Schal. Außerdem trug er schwarze Schuhe. Mit akzentfreiem Deutsch forderte der Mann Geld von der 50-jährigen Angestellte. Der Mann erbeutete einen höheren dreistelligen Betrag. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 10 12

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell