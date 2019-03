Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Brand gesucht (AR)

Arnsberg (ots)

Wie bereits berichtet verbrannten bei einem Feuer am Sonntagmorgen auf der Werler Straße ein Carport und ein Auto. In einer angrenzenden Garage wurden zwei Motorräder beschädigt. Das Feuer griff auch auf das anliegende Wohnhaus über. Durch die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Menschen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Hausbewohner hörten gegen 03 Uhr die Stimmen mehrerer weiblicher und männlicher Jugendlicher. Möglicherweise steht diese Gruppe im Zusammenhang mit der Tat. Wer kann Angaben zur den Jugendlichen mach? Wem sind in der Tatnacht verdächtige Personen auf der Werler Straße aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

