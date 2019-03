Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Traktoren gestohlen (BES)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bestwig (ots)

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen wurden an der Baustelle im Bereich der A46 (Ausbau) zwei Traktoren, ein Kennzeichen und 1.000 Liter Diesel entwendet. Wie die Täter genau vorgegangen sind ist unklar. Im Bereich der Baustelle wurden auch Bagger und andere Fahrzeuge bewegt. Die Traktoren der Firma CLAAS sind grün und haben die Kennzeichen: EN-DB8102 und EN-DB8103. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 10 12

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell