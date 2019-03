Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede: Im Zeitraum zwischen Dienstag 20:45 Uhr und Mittwoch 7:45 Uhr sind Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt in der Jahnstraße eingebrochen. Die Täter schnitten ein Loch in das Dach des Gebäudes. Durch hinuntergefallene Teile löste sich eine Rigipsplatte im Inneren des Hitmarktes. Ob die Täter das Gebäude betreten haben ist unklar. Gestohlen wurde nichts.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Mittwoch 16 und 20 Uhr haben Unbekannte versucht in ein Mehrfamilienhaus in der Annastraße einzubrechen. Die Täter scheiterten dabei die Haupteingangstür des Gebäudes aufzuhebeln.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Montag 00 Uhr und Mittwoch 15:15 Uhr haben Unbekannte versucht in ein Einfamilienhaus in der Straße "Krakeloh" einzubrechen. Die Täter scheiterten dabei eine Terrassentür aufzuhebeln.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

