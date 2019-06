Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand in einem Keller

Meschede (ots)

Am Sonntag, 06:00 Uhr, entstand aus noch ungeklärter Ursache ein Brand in dem Keller eines Hauses im Ferienpark Mielinghausen. Der Raum ist an das Gebäude ähnlich eines Carports angebaut. Die Flammen konnten durch den Eigentümer und die Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000,- Euro beziffert. Die Ermittlungen dauern an. (PK)

