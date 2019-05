Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlag gegen Drogenhandel in Bestwig und Brilon

Bestwig/Brilon (ots)

Nach intensiven Ermittlungen gelang der Polizei ein Schlag gegen den Drogenhandel im HSK. Am frühen Dienstagmorgen durchsuchten die Beamten vier Wohnungen in Bestwig und eine Wohnung in Brilon. Unterstützung bekamen sie durch zwei Drogenspürhunde.

Insgesamt wurden bei den Durchsuchungen etwa neun Kilogramm Drogen sichergestellt. Hierbei handelt es sich um Marihuana, Amphetamin, Ecstasytabletten, MDMA und Haschisch. Weiterhin wurden diverse Verkaufsutensilien gefunden. Die sichergestellten Betäubungsmittel belaufen sich auf einen Straßenverkaufswert von rund 60.000 Euro.

Den fünf Beschuldigten wird gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Ein 22-jähriger Briloner wurde festgenommen und der JVA zugeführt. Die anderen Beschuldigten im Alter von 22 bis 28 Jahren aus Beswtig wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

