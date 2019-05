Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch

Sundern (ots)

Am Freitagmorgen löste im Selscheder Weg eine Alarmanlage einer Firma aus. Unbekannte Täter hatten versucht eine Tür zu einem Lagerraum aufzuhebeln. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

