Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Kleibrink/ Ladenkasse gestohlen

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet Zeugen eines Diebstahls in einem Bekleidungsgeschäft an der Straße Kleibrink in Havixbeck, sich zu melden. Dort stahl am Montag (29. Juli) zwischen 18 und 18.30 Uhr ein Unbekannter die Registrierkasse mit den Tageseinnahmen. Tatverdächtig ist ein Mann, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, schlanke Figur, schwarze Basketballkappe, dunkle Jogginghose. Der Mann hatte den Laden zur Tatzeit betreten und schnell wieder verlassen. Hinweise: 02541/140

