Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Lambertus-Kirchplatz

Unfall auf der Kirmes - 17-Jähriger verletzt

Coesfeld (ots)

Auf der Kirmes in Ascheberg hat es am Montagabend (29. Juli) einen Unfall gegeben. Ein 17-Jähriger aus Mainz stürzte gegen 21.30 Uhr vom Gestänge zwischen zwei Wagenabteilen eines Fahrgeschäfts rund drei Meter in die Tiefe und zog sich dabei Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach Angaben von Zeugen hatte sich der junge Mann auf das Gestänge zwischen zwei Wagons gesetzt, als das Fahrgeschäft stand. Dann wollte er in einen der Wagons klettern und stürzte dabei ab. Das Fahrgeschäft fuhr nicht an und wurde für die Dauer der polizeilichen Vor-Ort-Ermittlungen gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht beim Verletzten keine Lebensgefahr.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell