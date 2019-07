Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Münsterstraße/ Schaufensterscheibe hält Einbruchsversuch stand

Coesfeld (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am frühen Mittwochmorgen (31. Juli) um 2.40 Uhr versucht, die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts an der Münsterstraße in Billerbeck mit einem Gullideckel einzuwerfen. Die Scheibe wurde stark beschädigt, ging aber nicht komplett zu Bruch. Die Täter gelangten nicht ins Gebäude und flüchteten in Richtung Münsterstraße/Zum Alten Hof. Von dort setzten sie ihre Flucht in unbekannte Richtung vermutlich mit einem Fahrzeug fort. Zeugen hatten Motorgeräusche (Motorrad oder Pkw) gehört und zwei Tatverdächtige beobachtet. 1. Person: ca. 1,85 Meter groß, trug einen Motorradhelm, schwarze Kleidung mit weißen Streifen, Turnschuhe. 2. Person: ca. 1,85 Meter groß, trug einen Bundeswehr-Parka (Kapuze über dem Kopf), Turnschuhe, Bundeswehr-Rucksack. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell