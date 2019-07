Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Führerschein PKW übersehen

Ludwigshafen (ots)

Ein 62-Jähriger missachtete am Dienstag (24.07.2019) die Vorfahrt eines bevorrechtigten 35-jährigen PKW-Fahrer. Der 62-Jährige fuhr gegen 20.30 Uhr aus einer Hofeinfahrt in die Maudacher Straße und übersah hierbei den von links kommenden 35-Jährigen mit seinem PKW. Beide PKW kollidierten. Der 29-jährige Beifahrer des 35-Jährigen wurde hierbei leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 62-Jährige noch nie einen Führerschein besaß.

