Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Smartphone und Münzgeld gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht von Dienstag (23.07.2019) auf Mittwoch (24.07.2019) ein Smartphone und Münzgeld aus einem unverschlossenen PKW. Der VW Touran war im Tatzeitraum in der Lagewiesenstraße geparkt. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf 50 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

