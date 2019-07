Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand greift auf Wohnhäuser über

Schifferstadt (ots)

Am 24.07.2019, gegen 19:25 Uhr, kam es zu einem Brand in der Adelheid-Braun-Straße. Aktuellen Ermittlungen zufolge geriet aus bislang ungeklärter Ursache zunächst ein Gebüsch in Brand. Das Feuer griff dann auf zwei angrenzende Garagen sowie die daran angebauten Wohnhäuser über. Beide Häuser sind weiterhin bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

