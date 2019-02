Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Aufmerksame Verkehrsteilnehmer melden betrunkene Verkehrsteilnehmer

Gleich zwei Mal wurden der Polizeiautobahnstation Ruchheim am Samstagabend von aufmerksamen Verkehrsteilnehmern schlangenlinienfahrende Pkw gemeldet. Gegen 20:30 Uhr wurde ein 41- jähriger Moldawier auf der BAB 650 einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er einem Verkehrsteilnehmer durch unsichere Fahrweise mit seinem Fahrzeug aufgefallen war und dieser die Polizei verständigt hatte. Einen stolzen Wert von 2,35 Promille ergab der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest. Damit sollte der Moldawier aber nicht den Spitzenwert an diesem Abend innehaben, da gegen 23:40 Uhr ein weiterer Hinweis bei der Autobahnpolizei auf einen auffällig fahrenden Pkw auf der BAB 61 in Richtung Norden, zwischen den Autobahnkreuzen Ludwigshafen und Frankenthal einging. Der gemeldete Pkw würde lediglich 40-50 km/h schnell fahren und beide Fahrspuren benötigen. Der 30 - jährige Bulgare am Steuer erreichte in der anschließenden Verkehrskontrolle einen Atemalkoholwert von 2,58 Promille. Gegen beide betrunkene Fahrer wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet und ihnen musste eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen werden. Darüber hinaus mussten sie jeweils eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben.

