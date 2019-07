Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Brackweder Baumarkt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Einbruch in einen Baumarkt in Nähe der Straße Südring in der Nacht zu Sonntag, 21.07.2019, bei dem Werkzeuge gestohlen wurden.

Der oder die Unbekannten erschienen in der Zeit zwischen Samstag, 21:00 Uhr, und Sonntag, 07:15 Uhr, auf dem Gelände des Baumarktes an der Straße Am Tüterbach. Gewaltsam drangen die Täter durch ein Fensterelement in das Gebäude ein. Aus einem Regal verschwanden zehn ausgestellte Elektrowerkzeuge. Darunter befanden sich jeweils fünf Elektrokettensägen der Marken "Matrix" und "Oregon".

Bislang liegen der Kriminalpolizei keine Erkenntnisse vor, ob es sich um einen Einzeltäter oder eine Tätergruppe handeln könnte und ob zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug eingesetzt worden sein könnte.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell