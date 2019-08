Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, L600/ Seitlicher Zusammenstoß bei Überholvorgang - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet Zeugen eines Unfalls auf der L600 bei Merfeld am Mittwoch (31. Juli, gegen 14.30 Uhr) sich zu melden. Dort waren zwei Autos bei einem Überholmanöver seitlich aneinandergestoßen. Der Fahrer eines schwarzen Wagens fuhr weiter und wird jetzt wegen Unfallflucht gesucht. Der andere Unfallbeteiligte, der Fahrer eines schwarzen Opel Insignia, hatte zwar keine Berührung bemerkt, später aber Schäden an der linken Fahrzeugseite festgestellt. Der Opel-Fahrer, ein 52-Jähriger aus Heiden, wollte gerade in Fahrtrichtung Borken einen Lkw überholen, als er den anderen Wagen bemerkte, der sich schnell von hinten näherte, um den Lkw ebenfalls zu überholen. Der Heidener lenkte zurück nach rechts - offenbar zu spät. Hinter dem Lkw fuhren weitere Fahrzeuge. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

