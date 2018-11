POL-PDKH: Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW, eine Person leicht verletzt

Bad Sobernheim, Monzinger Straße (ots) - Am 12.11.2018 gegen 15:45 Uhr befuhren eine Toyota Fahrerin, ein VW Fahrer und eine Opel Fahrerin in genannter Reihenfolge die Monzinger Straße von Bad Sobernheim in Fahrtrichtung der Westtangente.

In Höhe der dortigen Tankstelle mussten die Toyota Fahrerin und der VW Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Die 55 jährige Opel Fahrerin erkannte dies jedoch zu spät und fuhr dem VW Fahrer aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand hinten auf. Hierdurch wurde dieser wiederum auf den vor ihm stehenden Toyota aufgeschoben.

Durch den Unfall wurde die 21 jährige Beifahrerin des VW leicht verletzt. Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen dürfte sich auf circa 5.000EUR belaufen.

Die Verursacherin erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

