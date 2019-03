Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190311-4: Ladendiebe entwendeten Parfüm und Tasche - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten haben am Freitagabend (08. März) drei Ladendiebe im Hürth Park (Theresienhöhe) festgenommen.

Ein Zeuge (42) beobachtete gegen 17:30 Uhr, wie drei Männer (39/42/46) in einem Bekleidungsgeschäft eine Tasche stahlen. Er verständigte die Polizei und nahm die Verfolgung der Männer auf. Polizisten stellten das Trio und durchsuchten es. Dabei fanden sie die gestohlene Tasche, Bargeld, Parfüm sowie einen Autoschlüssel. Im dazugehörigen Auto, das sich in Tatortnähe befand, entdeckten sie 21 Parfümflaschen im Wert von rund 2400 Euro. Teilweise konnte das Parfüm einer Drogerie im Hürth Park zugeordnet werden. Die Beamten nahmen die Männer vorläufig fest, beschlagnahmten das Parfüm sowie das Bargeld und leiteten ein Strafverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (nh)

