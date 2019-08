Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Dernekamp/ Immenheide - Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen -

Coesfeld (ots)

Am 04.08.2019, um 15:55 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Borkener mit seinem Pkw die Straße Dernekamp aus Richtung Mühlenweg kommend, in Fahrtrichtung "Alte Kaserne". Ein 32-jähriger Sendener befuhr mit einem Bulli die Straße Immenheide in Richtung Dernekamp. Bei der "Rechts vor Links"-Kreuzung der Straßen Dernekamp und Immenheide, übersah der 53-jährige Borkener, den mit zwei Personen besetzten, von rechts kommenden, Bulli. Die Fahrzeuge stießen zusammen und erlitten Totalschaden. Der 53-jährige Borkener wurde leicht verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt, der Beifahrer des Bullis wurde mit einem Hubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen. Der Fahrer des Bullis blieb unverletzt. Für die Dauer der Maßnahmen wurde die Kreuzung komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell