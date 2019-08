Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mann fiel in Koblenz mehrfach auf...

Koblenz (ots)

Gestern Vormittag fiel in der Koblenzer Innenstadt ein Mann vor dem Löhr-Center auf als er wahllos Passanten anpöbelte und immer wieder auf die Straße lief. Nachdem die Polizei darüber informiert wurde konnte der Mann von einer Polizeistreife angetroffen werden. Ihm wurde zunächst ein Platzverweis erteilt. Am Nachmittag gegen 16:00 Uhr fiel dieser Mann wieder auf als er in der Altstadt in einem Tabakgeschäft die Angestellten und Kunden belästigte. Um weitere Übergriffe zu verhindern musste der 43-Jährige in Gewahrsam genommen werden.

