Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Schwäbisch Hall (ots)

Bereits am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, stellte eine 27Jährige ihren weißen Opel Adam auf einem Parkplatz auf dem Gelände vor dem Bahnhof Schwäbisch Hall ab. Als sie am gestrigen Freitag, gegen 17.40 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkam musste sie feststellen, dass die linke Fahrzeugseite beschädigt wurde. Ein unbekannter Pkw-Lenker streifte offenbar beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Opel auf Höhe der Fahrertüre, bzw. B-Säule und flüchtete im Anschluss, ohne sich weiter um den Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Die Polizei in Schwäbisch Hall, Tel. 0791/ 4000, sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können.

