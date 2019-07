Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Rolltor beschädigt

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein bislang unbekannter Täter, in ein im Bau befindliches Gebäude in der Eltinger Straße einzubrechen. Er riss dazu vermutlich mit einem Fahrzeug und einem Seil das Rolltor zur Tiefgarage gewaltsam aus den Halterungen, konnte das Tor jedoch nicht komplett öffnen. Der dabei angerichtete Sachschaden beläuft sich aber auf etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 07152/6050 zu melden.

