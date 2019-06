Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.06.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Einbrecher im Wohnhaus

Ein Husten hörte ein Anwohner in der Nacht zum Mittwoch, gegen 3 Uhr, in einem Wohnhaus in der Öhringer Straße in Weinsberg. Als er deswegen rief, wer da sei und nach unten ging, bemerkte er, dass sich jemand in den Wohnräumen aufgehalten hatte. Er sah, dass die Terrassentür aufstand und ein Küchenfenster geöffnet worden war. Erbeutet hatten die Täter lediglich ein Handy. Die Ehefrau hatte sofort einen Notruf abgesetzt, so dass eine Polizeistreife, die sich in der Nähe befand, nur eine Minute später am Tatort eintraf. Die Polizei leitete eine Großfahndung mit mehreren Streifen ein. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Die Maßnahmen brachten allerdings keinen Erfolg. Da dies der zweite Einbruch innerhalb kurzer Zeit in Weinsberg während der Nacht war, fordert die Polizei dringend auf, verdächtige Personen zu melden sowie die Kennzeichen von verdächtigen Fahrzeugen zu notieren und dem Polizeirevier zu melden. Hinweise und verdächtige Beobachtungen in der Tatnacht, in der Zeit zwischen 2 und 4 Uhr, möchten der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104-4444, mitgeteilt werden.

