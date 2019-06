Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.06.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Großer Polizeieinsatz nach Bedrohungslage

Zu einem großen Polizeieinsatz kam es am Dienstag, um circa 16.40 Uhr in der Anton-Gmeinder-Straße in Mosbach. Mehrere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten umstellten am Nachmittag ein Mehrfamilienhaus, nachdem über den Notruf eine Bedrohungslage gemeldet wurde. Ein 28-Jähriger soll laut der Meldung seine hochschwangere Schwester bedroht haben, worauf diese aus der Wohnung flüchtete. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Schwester außerhalb des Wohnhauses unversehrt angetroffen werden. Ihr Bruder befand sich weiterhin in der Wohnung und weigerte sich heraus zu kommen. Nur durch gutes Zureden gelang es den Beamten, den 28-Jährige dazu zu bringen freiwillig aus der Wohnung zu kommen. Dort wurde er von den Einsatzkräften widerstandslos in Gewahrsam genommen.

Unterschwarzach: Diebstahl Geldbörse - Zeugen gesucht

Eine Frau ließ am Samstag für nur sechs Minuten ihre Tasche aus den Augen und schon war die Geldbörse weg. Sie stellte um circa 15.45 Uhr ihre Einkaufstasche zwischen zwei Pkws auf den Boden eines Autohauses und ging kurz hinein um ihren Fahrzeugschlüssel abzuholen. Als sie wieder zurück kam bemerkte sie, dass ihre Geldbörse entwendet wurde. Diese konnte wenige Meter vom Autohaus entfernt auf einer Bank aufgefunden werden. Das gesamte Bargeld wurde jedoch gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? Diese werden unter der Telefonnummer 06262 9177080 vom Polizeiposten Aglasterhausen entgegen genommen.

Hardheim: Sechs Einbrüche - Zeugen gesucht

In Hardheim kam es in dem Zeitraum vom 6. Juni bis zum 7.Juni zu insgesamt sechs Einbrüchen. Betroffen waren die Kurt-Georg-Kiesiger-Straße, Theodor-Heuss-Straße, Immanuel-Kant-Straße, Uhlandstraße und der Spessartweg. Die Täter brachen hierbei hauptsächlich in Garagen ein und entwendeten Reifen, Werkzeug und andere Gegenstände. Auch in ein Gartenhäuschen verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt und verursachten dadurch Sachschaden. Von der Ladefläche eines Baustellenfahrzeuges stahlen sie mehrere Baumaschinen. Insgesamt entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von circa 7.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen der Taten und bittet die Bevölkerung in Hardheim wachsam zu sein. Hinweise nimmt der Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 13

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell