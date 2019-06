Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.06.2019

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: toter Mann identifiziert

Die heute um 17.18 Uhr heute veröffentlichte Fahndung nach der Identität des am Pfingstmontag in Tauberbischofsheim aufgefundenen toten Mannes ist erledigt. Der Mann konnnte durch verschiedene Personen, die das Bild in den sozialen Medien sahen, zweifelsfrei identifiziert werden.

