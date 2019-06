POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.06.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: Baustellenabsperrung auf der Fahrbahn - Zeugen gesucht

Ein Hindernis auf die Fahrbahn zu legen ist nicht witzig sondern strafbar. Über diese Folgen machten sich Unbekannte am Montag, um circa 22.15 Uhr vermutlich keine Gedanken, nachdem sie eine Baustellenabsperrung komplett über die Neue Buchener Straße stellten. Verkehrsteilnehmer mussten teilweise auf den Gehweg ausweichen um an der Absperrung vorbei zu kommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen zu wenden.

Walldürn: Einfach davon gefahren - Zeugen gesucht

Einfach weitergefahren ist am Samstag, in dem Zeitraum von 17 Uhr bis 18 Uhr, ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, nachdem er gegen einen Gartenzaun in der Wettersdorfer Straße in Walldürn gefahren war. Durch den Zusammenstoß ist auch ein Stück der Mauer, auf welcher der Zaun steht, beschädigt worden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen zu wenden.

Buchen: Sachbeschädigung an Pkws - Zeugen gesucht

Unbekannte haben in dem Zeitraum von Freitag, 23.59 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr, an zwei in der Buchener Straße geparkten Pkw die rechten Außenspiegel abgeschlagen. Auf Höhe der Hausnummer vier waren ein Toyota Corolla und dahinter ein VW am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Besitzer des Toyotas stellte seinen Pkw um 23.59 Uhr in der Berliner Straße ab. Zu diesem Zeitpunkt waren die Fahrzeuge noch nicht beschädigt. Am nächsten Morgen, um circa 8 Uhr stellten die Besitzer die Schäden an ihren Fahrzeugen fest. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen zu wenden.

