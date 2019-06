POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.06.2019

Polizeipräsidium Heilbronn

Tauberbischofsheim: Wer kennt den unbekannten Toten

Am Pfingstmontag, gegen 13.15 Uhr, wurde im Kirchweg in Tauberbischofsheim, nahe der evangelischen Kirche eine tote, männliche Person aufgefunden. Um 12.40 Uhr lag die Person laut Zeugenaussagen definitiv noch nicht am Auffindeort. Der Tote führte keinerlei Ausweispapiere mit sich. Bei dem Toten handelt es sich um einen 70 - 80 Jahre alten Mann von normaler Statur. Er ist circa 175 Zentimeter groß und Brillenträger. Er war bekleidet mit einem blaugestreiften Langarmhemd, einer ockerfarbenen halblangen Hose mit braunem Ledergürtel, blauen Socken und braunen Herrenhalbschuhen. Der Tote hatte eine Goldkette mit Kreuzanhänger um den Hals, trug eine Rolex-Uhr mit Goldarmband sowie einen goldfarbenen Herrenring. Aufgrund eines aufgefunden Pkw Schlüssels könnte der Tote im Besitz eines Daimler Benz, T-Modell, sein. Der Wagen dürfte ein älteres Baujahr (1994/2004) haben. Zur Identifizierung des Mannes, der offenbar eines natürlichen Todes starb, kann auf der Fahndungsseite der Polizei Baden-Württemberg, unter dem Link

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-heilbronn-tauberbischofsheim-unbekannter-toter/

ein Foto des Toten angesehen werden. Hinweise zur Identität des Toten nimmt die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim, unter der Telefonnummer 09341 810, entgegen.

