POL-BN: Fotos: 37-Jähriger wird nach Einbruch in Hochparterrewohnung dem Haftrichter vorgeführt - Mögliches Diebesgut sichergestellt - Polizei bittet um Hinweise

In den Morgenstunden des 16.04.2019 wurde ein mutmaßlicher Einbrecher nach einem Wohnungseinbruch auf der Wielstraße in Bonn-Poppelslorf von Fahndungskräften der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen. (siehe hierzu auch Meldung von 07:29 Uhr) Nach den ersten weitergehenden Ermittlungen durch das auf die Bearbeitung von Einbruchsstraftaten spezialisierte KK 34 wird der 37-jährige Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft heute noch dem Haftrichter vorgeführt. In Bereich seines Festnahmeortes fanden die Polizisten neben einem Spiel auch einen Router mit entsprechenden Kabeln auf - die Gegenstände wurden sichergestellt. (siehe Bilder) Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die sichergestellten Gegenstände möglicherweise aus einer weiteren, noch nicht angezeigten Straftat (Diebstahl/Einbruch) stammen. In diesem Zusammenhang interessiert die Fahnder besonders der Ortsteil Poppelsdorf als möglicher Tatort in dem Zeitraum zwischen dem 14.04. und dem 16.04.2019. Hinweise zu den auf den Fotos gezeigten Gegenständen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.

