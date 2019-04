Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Poppelsdorf: 37-Jähriger nach Einbruch in Hochparterrewohnung gestellt und vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

In den Morgenstunden des 16.04.2019 wurde ein mutmaßlicher Einbrecher nach einem Wohnungseinbruch auf der Wielstraße in Bonn-Poppelsdorf von Fahndungskräften der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen: Der 37-Jährige war zunächst gegen 07:00 Uhr auf dem Grundstück des Mehrparteienhauses unterwegs. Im rückwärtigen Bereich gelangte er dann auf den Balkon-/Terrassenbereich einer Hochparterrewohnung - nach der Spurenlage verschaffte er sich durch das gewaltsame Aufhebeln der Terrassentüre Zugang in die Zimmer. Eine Bewohnerin wurde durch Geräusche auf das Geschehen aufmerksam und schaute in den Räumen nach - der Verdächtige ergriff daraufhin die Flucht und lief über das Grundstück davon. Die von der alarmierten Polizei sofort eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten kurze Zeit später zum Erfolg: In Tatortnähe wurde der 37-Jährige, der der Polizei auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität bekannt ist, überprüft und schließlich vorläufig festgenommen. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

